Kraków. Wola Justowska dzielnicą willową? To już przeszłość. Wśród willi wyrosły rzędy niskich, ale jednak bloków

Którz by nie chciał mieszkać pomiędzy Sikornikiem, Lasem Wolskim, a wałami Rudawy. Wśród zieleni, niskiej zabudowy. Można na Kopiec Kościuszki czy Piłsudskiego wyskoczyć, do zoo, Błonia Krakowskiej nie tak daleko, można przejechać się rowerem po wałach. Trudno, że korki na zatłoczonej ulicy Królowej Jadwigi, która przez długie lata była z mozołem remontowana. A alternatywna trasa Balicka nigdy nie powstała i nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie. Mimo to Wola Justowska kusiła i skusiła tym samym też deweloperów, którzy pobudowali tu sporo inwestycji. Wiele z nich wyglądem czy gabarytami nie pasujących do wcześniejszej zabudowy.