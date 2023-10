Kraków. Przyszłość osiedla Podwawelskiego. Nie będzie tranzytu i wysokiej zabudowy

Ogrodnik do połowicznej zabudowy

W poprawionym przez miejskich radnych projekcie planu miejscowego zwyciężył ostatecznie wariant kompromisowy. Oznacza to, że zabudowa tzw. Ogrodnika została ograniczona do czterech (maksymalnie 25-metrowych) bloków, których bryła ma nawiązywać do sąsiednich budynków. Co więcej połowę terenu szkółki drzew, krzewów i bylin będzie można przeznaczyć na ogólnodostępny park.