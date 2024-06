Sztuczna inteligencja w Teatrze Słowackiego. Czy AI może śnić?

- Okazuje się, że gdy sztuczna inteligencja nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, zaczyna fantazjować, ma halucynacje, sny. To jest ta przestrzeń, która ociera się o prawdziwą sztukę, która jest przecież immanentną częścią ludzkiej osobowości, wynikając często właśnie z błędu czy niemożności, również z geniuszu twórcy – mówi Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego. - Twórcy tego projektu dostrzegli sytuację, w której mogli wykorzystać błąd AI. Jesteśmy świadkami czegoś, co jest nie tylko wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, ale potraktowaniem jej jako partnera.

Halucynacje AI to zjawisko, które polega na generowaniu przez algorytmy odpowiedzi niemających podstaw w danych, którymi zostały zasilone. Przybierają one różne formy: odniesień do nieistniejących książek realnych autorów, surrealistycznych obrazów czy wykreowanych zdarzeń. Halucynacje algorytmów często traktowane są jako błąd systemu, technologiczny glitch. Noviki w „Nie Maszyny” przyglądają się temu zjawisku porównując je do ludzkiego śnienia. Sen również jest twórczą interpretacją, a czasem nadinterpretacją, danych.