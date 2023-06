Oszczędzajmy wodę - apelują w podkrakowskich gminach. Woda z sieci gminnej nie jest do podlewania trawy i napełniania basenów

- Mieszkańców przybywa, liczba zawartych umów na korzystanie z wody podwoiła się w ciągu pięciu lat, a szacowaliśmy, że nastąpi to za 10 lat lub więcej. Ponadto mieszkańcy mają coraz większe zapotrzebowanie na wodę, bo organizują baseny w ogrodach, budują nowe domy z ogrodami, w których podlewają trawę. Woda jest zbyt tania, żeby ją oszczędzali. Tona wody kosztuje około 4 do 5 zł. Możliwości podniesienia cen nie ma, bo nie zgadza się na to ustawodawca. - mówi Artur Gołda, prezes Gminnej Spółki Likom, która zarządza gospodarka wodno-ściekową w gminie Liszki.