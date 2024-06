Arena Garden Street Food Market i Stand Me Up – wakacyjny stand-up na świeżym powietrzu. Wystąpią Bartłomiej Zajda i Bartek Chmiel.

Wakacyjny Stand-up Kraków to:

Humor i Smaki na Świeżym Powietrzu

Przyjdź i spędź czwartkowy wieczór w wyjątkowej atmosferze Arena Garden Street Food Market! To doskonała okazja, by połączyć miłość do dobrego jedzenia z pasją do śmiechu. W przerwie między sportowymi emocjami EURO, pozwól sobie na chwilę relaksu na leżaku, delektując się kulinarnymi przysmakami z food trucków i wybuchając śmiechem przy najlepszych dowcipach lokalnych komików. Bartłomiej Zajda oraz Bartek Chmiel, znani i lubiani prowadzący, zadbają o to, by wieczór był niezapomniany. Już wkrótce ogłosimy również specjalnych gości, którzy dołączą do tego komediowego święta.