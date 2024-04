Pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek zagości w Krakowie

Magiczna noc pełna walców i operetek

Koncert Wiedeński to więcej niż zwykłe wydarzenie muzyczne. To spektakl, w którym główną rolę odgrywa Orkiestra Księżniczek Tomczyk Art, znana z wykonania utworów Johanna Straussa - Króla Walca. Widowisko to łączy w sobie elementy koncertu symfonicznego, baletu oraz teatru, tworząc niepowtarzalną całość, która co roku przyciąga tłumy widzów.

"Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów. Udowodnimy tym samym, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! Niekwestionowana, najbardziej rozpoznawalna, jedyna na Świecie ORKIESTRA KSIĘŻNICZEK TOMCZYK ART wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!" - zapowiadają organizatorzy.

Publiczność będzie miała okazję doświadczyć unikalnej mieszanki klasycznych melodii, w tym słynnych walcy takich jak "Nad pięknym modrym Dunajem" oraz arii z popularnych operetek, np. "Zemsta nietoperza" czy "Wesoła wdówka". To wyjątkowa okazja, by przenieść się do magicznego świata wiedeńskich balów, pełnego przepychu, elegancji i niezapomnianych emocji.