Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski

Czosnek podstawa upraw w gminie Słomniki

- Czosnek to podstawa upraw w naszej gminie. Ma też swoją długa tradycję, bo jest tu produkowany od ponad 50 lat. Dwie odmiany rodzimego czosnku tutejsi producenci zarejestrowali jako produkt regionalny - czosnek galicyjski. Te odmiany to: Harnaś i Arkus. A czosnek galicyjski charakteryzuje się tym, że rośnie nieco mniejszy niż inne odmiany i ząbków w główce jest mniej, ale jest bardzo wartościowy i ceniony - mówi Paweł Knafel, burmistrz gminy Słomniki.

Szef gminy zaznacza jednak, że część tutejszych rolników planuje zmienić profil produkcji, zainteresowali się borówka amerykańska i jagoda kamczacką. - To plan na budowanie drugiej odnogi produkcyjnej, nawiązujemy kontakty z plantatorami borówki i jagody, żeby rozwijać produkcje u nas. Jenak najpierw musimy sprawdzić warunki - m.in. glebowe - produkcji tych owoców w naszej gminie - dodaje burmistrz.

Tymczasem trwa promocja czosnku. Na to świętowanie przyjechali nie tylko producenci czosnku, ale także klienci z różnych części Małopolski oraz Śląska. Producenci czosnku święto wojewódzkie uważają za finał prac w polu, czosnkowe dożynki i powód do zabawy. Chociaż nie narzekają na brak czosnku to pracę w tym roku uważają za szczególnie trudną. Mówił o tym Grzegorz Płażek, tutejszy delegat do Małopolskiej Izby Rolniczej i przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach.