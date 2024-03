Skargi na Valeo nie ustają. Mieszkańcy Skawiny wciąż narzekają na uciążliwy fetor, bóle głowy i nudności

Walka mieszkańców Skawiny z odorem

Skawinianie zwrócili się o pomoc do instytucji odpowiedzialnych za kontrolę zakładów przemysłowych. To też nie przyniosło efektów. Po stronie mieszkańców stanął Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Podjął rozmowy z Valeo mając przekonanie, że tak, jak w rozmowach z innymi zakładami będą konkretne zmiany na rzecz środowiska.

- W 2023 roku firma wystąpiła z wnioskiem do Starosty o zmianę pozwolenia na budowę i ją uzyskała. W naszej opinii prace budowlane rozpoczęły się przed uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę co zgłosiliśmy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie złożyliśmy odwołanie od wydanej przez starostę decyzji -informuje burmistrz Norbert Rzepisko.

Mieszkańcy Skawiny sprzeciwiają się rozbudowie Valeo, dopóki zakład nie rozwiąże problemu fetoru.

Przypomnijmy, że pisaliśmy kilka razy na temat problemów mieszkańców Skawiny, akcji związków zawodowych w tym zakładzie, kontroli inspekcji pracy i nadużycia w stosowaniu monitoringu. A zwracając się przy ostatniej publikacji do firmy Valeo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi na pytania. Poinformowano nas, że pytania dotarły do szefów we Francji i zamiast odpowiedzi przesłano oświadczenie oświadczenie z ogólnymi stwierdzeniami, mówiącymi o szacunku do pracowników i działań zgodnych z przepisami.