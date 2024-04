W powiecie krakowskim przed południem głosowało ponad 16 proc. wyborców. Najmniej w Czernichowie, najliczniej w Skale Barbara Ciryt

W powiecie krakowskim do godz. 12 frekwencja wyniosła nieco powyżej 16 procent Starostwo Powiatowe w Krakowie

Rekordowo dużo osób przed południem w niedzielę 7, kwietnia głosowało w gminie Skała. Do urn prze godz. 12 poszło już 20,03 proc. uprawnionych. To największa frekwencja w całym powiecie krakowskim wśród wszystkich 17 gmin. Najmniejsza natomiast była w Czernichowie, gdzie do południa zagłosowało 13,05 proc. wyborców.