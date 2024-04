Kolejne mocne słowa Małgorzaty Wassermann. O nowym prezydencie i... paradach równości

Red. Bańka zapytał także o to, co dobre zdaniem posłanki PiS będzie w prezydenturze Aleksandra Miszalskiego.

- Mam taką nadzieję, że prezydentura Aleksandra Miszalskiego, jednak mającego pewne większe doświadczenie i doświadczenie parlamentarne, będzie realna i wyważona. Oczywiście, mnie jest trudno chwalić Aleksandra Miszalskiego, bo ja go nie znam i obaj ci kandydaci to nie są kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, to nie są moi kandydaci, natomiast musząc jednak zająć jakieś stanowisko i ważąc wszystkie argumenty, zdecydowałam się zaprotestować przeciwko Łukaszowi Gibale. Tym samym oczywiście pewien kredyt zaufania dostał Aleksander Miszalski, ale proszę mnie zwolnić z wymieniania pozytywnych cech pana posła i jeszcze prezydenta elekta, bo ja po prostu go nie znam (...) Cóż, ja życzę mojemu miastu jak najlepiej. Mam nadzieję, że pan prezydent Miszalski będzie tutaj otwarty dla wszystkich. Jak powiedziałam ostatnio do jednej z osób, że będzie miejsce zarówno na procesję katolicką, jak i być może parady równości. Do tej pory tak było w Krakowie. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie dalej - podsumowała Małgorzata Wassermann.