Wielkowiejski Targ z deszczem, produktami regionalnymi i dyskusją o powietrzu oraz wielkimi bańkami mydlanymi

- O możliwościach zdobywania dotacji do wymiany pieców i montażu OZE, o tym co oferuje rządowy program Czyste Powietrze rozmawialiśmy z Moniką Cyrek, ekodoradczynią i kierowniczką Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Natomiast z radnymi Mateuszem Indyką i Edward Zamojskim rozmawialiśmy o instalacjach fotowoltaicznych, o piecach nowej generacji do centralnego ogrzewania oraz o zmianach klimatu - relacjonuje Janusz Bończak, koordynator targu, konferansjer prowadzący debaty tematyczne.