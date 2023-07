Susza pustoszy pola na północy kraju, a omija Małopolskę. Pod Krakowem zbierają zboża, kukurydzę i warzywa

- U nas w gminie są gleby od pierwszej klasy maksymalnie do czwartej, wiec bardzo wysokie i nie wysuszają się tak szybko. Warzywa rosną. Ponadto na wypadek problemów z opadami rolnicy zorganizowali sobie systemy nawadniania. Właściciele dużych gospodarstw zadbali o to, żeby wykopać stawy, wykorzystywane do podlewania upraw, zamontować deszczownie oraz systemy kropelkowe dla upraw pod osłonami - mówi Tomasz Buczak, kierownik wydziału Rolnictwa i Geodezji w Urzędzie gminy Igołomia Wawrzeńczyce.