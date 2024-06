Krwiodawcy otrzymają bilety na zwiedzanie Kopalni Soli. Taka akcja w Wieliczce

Lekarze i pielęgniarki z krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będą czekać na chętnych, by pomóc w ten sposób w ratowaniu zdrowia i życia innych – w nadszybiu szybu Regis (Plac Kościuszki) w godz. 9-16.

- Krwią podzielić się może każdy zdrowy dorosły w wieku 18-65 lat. Przed donacją należy wyspać się, zjeść lekki posiłek, wypić dużo wody. Jednorazowo pobiera się jedną jednostkę krwi, czyli 450 ml. Nie trwa to długo, około 10 minut, niemniej na całą procedurę kwalifikacyjną warto przygotować sobie przynajmniej godzinę. Kandydaci na krwiodawców muszą bowiem wypełnić m.in. szczegółową ankietę, spotkać się z lekarzem, wykonać wstępne badania. Pobranie krwi nie boli i jest w pełni bezpieczne, co potwierdzają weterani krwiodawstwa. Zachęcają oni tych, którzy krwi jeszcze nie oddawali, żeby - nie obawiać się, lecz spróbować. Akcja w Wieliczce jest doskonałą do tego okazją. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem personelu medycznego i z użyciem jednorazowego sprzętu. Można pomóc, a przy okazji otrzymać bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej – zachęcają do udziału w akcji HDK jej organizatorzy.