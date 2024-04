W Krakowie rusza 15. edycja studenckiej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku! Rozpoczęła się wiosenna edycja HELPERS’ GENERATION OPRAC.: Aleksandra Łabędź

To wielka akcja, która pozwala ratować ludzkie życie. Od 15 do 21 kwietnia, na 57 uczelniach, studenci i studentki wyposażeni w wiedzę oraz pałeczki do pobrania wymazów przeprowadzą akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Wszystko po to, by znaleźć „bliźniaków genetycznych” dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia. Podczas wszystkich dotychczasowych edycji HELPERS’ GENERATION do bazy potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się 163 tys. osób a 1480 z nich już oddało cząstkę siebie, by uratować życie osób chorych. Rejestracje w ramach 15, wiosennej odsłony projektu odbędą się w 22 miastach, na liście których znalazł się również Kraków.