Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Na pomoc czeka nie tylko Pani Marzena

- Moją największą pasją jest bycie z drugim człowiekiem i pomaganie innym. Teraz sama potrzebuję pomocy! Mam na imię Marzena, mam 45 lat i od ponad 20 lat razem z moim ukochanym mężem Sebastianem mieszkam w Krakowie. To w tym mieście, które nazywam swoim domem, wychowujemy nasze córki Aleksandrę i Natalię. W 2022 roku mój świat po raz pierwszy się zatrzymał. W lipcu usłyszałam, że choruję na białaczkę. Dotychczas nie mogłam usiedzieć w jednym miejscu, a choroba sprawiła, że musiałam zwolnić. Kilka miesięcy później dostałam swój pierwszy przeszczep szpiku od siostry. Powoli wracałam do zdrowia, wróciłam chociaż na chwilę do ulubionej pracy w bibliotece w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie, jednak podczas badań wyszło, że choroba wróciła. Czeka mnie ponowne przeszczepienie szpiku, tym razem szukany jest dawca spoza rodziny. Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku, być może to dzięki Tobie będę mogła przebiec półmaraton onkologiczny - pisze Pani Marzena.