Lekarz z Krakowa pilnie potrzebuje pomocy! Piotr Sołtysiak walczy z białaczką szpikową. Poszukiwany bliźniak genetyczny Aleksandra Łabędź

Pilnie potrzebny dawca szpiku dla 44-letniego lekarza z Krakowa. Piotr Sołtysiak walczy z białaczką szpikową – trwają poszukiwania „bliźniaka genetycznego”. Doktor Piotr pilnie potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Każdy, kto zarejestruje się do bazy Fundacji DKMS, zwiększy szanse Piotra – i wielu innych pacjentów - na wygranie najtrudniejszej walki – o zdrowie i życie. - Oddanie szpiku, by uratować drugiego człowieka, to akt wielkiej dobroci, człowieczeństwa, miłości – mówi czekający na dawcę Piotr.