Bardzo ważne wydarzenie dla kobiet w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Konferencja dotycząca raka piersi już 14 marca

- Po raz pierwszy organizujemy tak holistyczne wydarzenie, w którym łączymy prelekcje Ordynatorów naszych Oddziałów Onkologicznych, psychologów, specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji z praktycznymi warsztatami pielęgnacji skóry, pokazem makijażu i poradami dotyczącymi doboru peruki oraz nowej fryzury. Na zakończenie konferencji wszystkich uczestników zaprosimy do wspólnych ćwiczeń w rytmach zumby i mamy nadzieję, że tego typu spotkanie, łączące najważniejsze zagadnienia profilaktyki i leczenia nowotworów z siłą piękna, pozwoli Pacjentkom odczuć także nową siłę do walki z chorobą! Serdecznie zapraszamy 14 marca (czwartek) od godz. 10:00 do Auli Szpitala Rydygiera (piętro 1). Konferencja ma charakter otwarty i nie wymaga wcześniejszej rejestracji - informuje Szpital Rydygiera.