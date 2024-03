Szpital Rydygiera w Krakowie zakończył bardzo ważne prace. Kardiologia i estakada SOR po gruntownych remontach

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych istnieje w strukturze Szpitala im L. Rydygiera już od 29 lat, jednak nigdy dotąd nie był remontowany. Dlatego pierwsza i gruntowna modernizacja objęła teraz całą powierzchnię Oddziału na IX piętrze budynku głównego szpitala (ok. 920,00 mkw), a efektem prac jest zdecydowana poprawa standardu oraz bezpieczeństwa prowadzonych terapii.

Koszt zakończonej inwestycji sięga 9 mln zł (6,6 mln zł to dotacja z ze środków budżetu Województwa Małopolskiego; 2,4 mln zł - środki własne szpitala), a w jej ramach przeprowadzono reorganizację sal chorych - utworzone zostały sale 2 osobowe z dostępem do węzłów sanitarnych, wydzielono również sale izolacyjne oraz zwiększono do 5 stanowiska wzmożonego nadzoru kardiologicznego.