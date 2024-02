Szpital im. Narutowicza w Krakowie rozbuduje SOR i wybuduje lądowisko dla helikopterów na dachu szpitala. Póki co jednak szuka środków

Historia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Małopolsce sięga prawie 100 lat

Historia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Małopolsce rozpoczęła się 21 listopada 1927r. To właśnie wtedy w Krakowie poświęcono i oddano do służby pierwszy samolot sanitarny Hanriot H-28S. Został zakupiony dzięki przeprowadzonej wśród mieszkańców zbiórce publicznej, a formalnie był maszyną wojskową na stanie 2-go Pułku Lotniczego. Taki rodzaj działalności utrzymywał się do 1939 roku.

Po zakończeniu II Wojny Światowej lotnicy z pogotowia ratujący życie i zdrowie Małopolan najpierw stacjonowali w bazie Aeroklubu Krakowskiego, a od 1955 roku rozpoczęli działalność w ramach Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Krakowie. Przełomem był rok 1962, kiedy do Krakowa sprowadzono pierwszy śmigłowiec sanitarny typu SM-1. Dzięki niemu możliwy był szybki ratunek dla poszkodowanych w wypadkach i ciężko chorych. Ratownicy mogli nim dotrzeć bezpośrednio na miejsce zdarzenia i przetransportować pacjenta wprost do szpitala.

Zalety śmigłowca skutecznie wykorzystał legendarny pilot Tadeusz Augustyniak, który wiosną 1963 roku wykonał pierwszy lot ratunkowy w Tatry. Dało to początek wieloletniej współpracy krakowskich lotników sanitarnych z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a później z TOPR.

Natomiast przeszło 30 lat temu rozpoczęły się w Krakowie stałe dyżury ratowniczej maszyny w ramach Lotniczego Zespołu Reanimacyjnego. Był to pierwszy w Polsce tak nowoczesny i kompleksowy sposób podejścia do ratownictwa z powietrza, szczególnie potrzebny dla ofiar wypadków drogowych, czy innych najcięższych zdarzeń.

Dzisiaj do poszkodowanych w wypadkach i pacjentów docierają najlepsze załogi medyczne na podkładzie ratowniczych śmigłowców: EC-135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie k. Krakowa i PZL W3A Sokół Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem.

Do zadań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego należy wykonywanie lotów do wypadków i nagłych zachorowań i pomoc ich ofiarom, transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, lotniczy transport medyczny poza granice kraju oraz transport do Polski poszkodowanych i chorych obywateli naszego kraju. Załogi LPR były zaangażowane w walkę ze skutkami Covid-19 i do zabezpieczania historycznych wydarzeń w Małopolsce tj. wizyty papieskie, czy Światowe Dni Młodzieży.