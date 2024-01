Wiele zrealizowanych inwestycji w Szpitalu Babińskiego w Krakowie w 2023 roku. Plany na kolejne miesiące Aleksandra Łabędź

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wszedł w rok 2024 z nowym aparatem RTG i wyremontowanymi pomieszczeniami oddziałów i izby przyjęć, a także nowym busem dla podopiecznych warsztatów i terapii zajęciowej. Łącznie w minionym roku na remonty i inwestycje wydano ponad 28 mln zł. - "Bez spektakularnych uroczystości, ale i bez ograniczania odczuwalnej dla pacjentów dostępności do świadczeń, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie stale podnosi komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. To większe i mniejsze, ale ważne kroki w dochodzeniu do najwyższych standardów opieki" - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.