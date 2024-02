Kardiologia Szpitala im. Rydygiera w Krakowie już prawie po remoncie. 28 marca pacjenci i personel będą mogli korzystać z Oddziału

Prace modernizacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie obejmują powierzchnię około 920 mkw Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Rydygiera, który funkcjonuje w strukturze szpitala od 29 lat. Przyjęta koncepcja zakłada między innymi reorganizację układu i liczebności sal chorych (likwidację sal 3 osobowych i utworzenie sal 2 osobowych z dostępem do węzłów sanitarnych), wydzielenie pokoi izolacyjnych, zwiększenie z 4 do 5 stanowisk wzmożonego nadzoru kardiologicznego oraz zakup nowego wyposażenia części pobytowej i diagnostyczno-zabiegowej.

Oddział wzbogaci się też o nowe wyposażenie i sprzęt medyczny. Do dyspozycji pacjentów będą łóżka intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi, aparatura medyczna tj.: aparat echokardiograficzny, nadajniki do telemetrii z centralą, kolumny sufitowe, defibrylatory, pompy infuzyjne strzykawkowe ze stacją, pompy do żywienia pozajelitowego, holtery EKG, aparaty EKG, kardiostymulatory zewnętrzne, wózki reanimacyjne oraz kozetki elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 9 mln zł, z czego 6,6 mln zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 6,6 mln zł. Pozostałe 2,4 mln zł to środki własne szpitala.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych jest planowane na 28 marca br.

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych udziela świadczeń kardiologicznych oraz świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych. Prowadzone są tutaj zabiegi wszczepiania rozrusznika serca oraz prowadzona jest kontrolę ich działania. Szpital wykorzystuje własną Pracownię Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia oraz przyjmujemy Pacjentów w trybie ambulatoryjnym (przyszpitalna przychodnia). Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.