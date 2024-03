W Bochni zoperowano pacjenta z guzem nowotworowym o średnicy ok. 35 cm

Niezwykle trudną operację przeprowadził na początku lutego prof. Piotr Skotnicki wraz ze swoim zespołem lekarzy. U 37-letniego pacjenta konieczne było usunięcie ogromnego guza-mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej.

Mięsaki to rzadkie nowotwory, stanowiące jeden procent nowotworów złośliwych, zaś mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej stanowią ok. 15 proc. wszystkich mięsaków. Operowany w Bochni guz miał średnicę ok. 35 cm i został usunięty w całości wraz z dużym fragmentem jelita cienkiego, jelita grubego oraz częścią moczowodu. U chorego odtworzono ciągłość przewodu pokarmowego i zeszyto moczowód po wcześniejszej mobilizacji i relokacji nerki.

Po operacji pacjent przebywał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierowanym przez lek. Marcina Kaźmierskiego. Mężczyzna opuścił już szpital i czeka ja wizytę w Narodowym Instytucie Onkologii, gdzie będzie miał ustalone dalsze leczenie.

W bocheńskim szpitalu opieka nad chorymi w stanie ciężkim oraz pacjentami po dużych operacjach chirurgicznych jest obecnie możliwa dzięki uruchomionej sali wzmożonego nadzoru wyposażonej w sprzęt wspomagający. Nastąpiło to po modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.