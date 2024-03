Pomoc dla rodziców dzieci po diagnozie choroby nowotworowej! Segragator Onkorodzica dostępny w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

- Moment rozpoznania choroby nowotworowej jest dla całej rodziny ogromnym wstrząsem, który zmienia dotychczasowe życie wszystkich jej członków. Większość rodziców boryka się z lękiem i strachem o zdrowie i życie dziecka. Konieczne jest udzielenie im możliwie szerokiego wsparcia ze strony całego zespołu leczącego. Rozmowa na temat diagnozy, leczenia i rokowania wymaga przekazania rodzicom bardzo wielu trudnych informacji. Dane zawarte w segregatorze oraz zamieszczone tam odnośniki do rzetelnej wiedzy na portalu onkorodzice.pl, stanowią źródło niezbędnych oraz rzetelnych informacji o chorobach nowotworowych u dzieci i wskazówek dotyczących pobytu dziecka w oddziałach onkologicznych, co ułatwi adaptację do nowej trudnej sytuacji życiowej. Rodzic, który zrozumie istotę choroby, jej leczenie oraz potrzebę stosowania wymaganych procedur, będzie lepiej współpracował z zespołem leczącym, szybciej przełamie strach- mówi prof. Walentyna Balwierz, ordynator Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Fundacja Iskierka wspierająca na co dzień rodziców i dzieci na oddziałach onkologii dziecięcej w szpitalach w Katowicach, Zabrzu i Rzeszowie w odpowiedzi na te problemy powołała do życia dwa lata temu portal Onkorodzice.pl. Jego założeniem jest, by poprzez wiedzę pomagać przejść rodzicowi ze stanu zagubienia, czasem bezsilności w postawę działania i wspierania dziecka w powrocie do zdrowia.

- Rodzice są zalewani trudnymi pojęciami medycznymi, których nie potrafią zrozumieć i przetworzyć, dlatego szukając informacji sięgają do różnych, często nierzetelnych źródeł. Stąd idea portalu, że wiedza pomaga. Rodzic, który rozumie chorobę, leczenie, procedury, a więc ma wiedzę może lepiej współpracować z lekarzami i personelem medycznym - mówi Jolanta Czernicka-Siwecka Prezeska Fundacji ISKIERKA, mama chorującego przed laty dziecka.

Kontynuacją działań portalu jest projekt Segregator Onkorodzica. Jego pomysłodawczyni, Redaktorka Naczelna Portalu onkorodzice.pl, Ewa Majewska, jest również onkomamą.