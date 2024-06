Nowa galeria sztuki na mapie kulturalnej Krakowa. Sensorium_artlab zaprasza do świata Art&Science

Co prezentowane będzie w nowej galerii w Krakowie?

Galeria, której brakowało w Krakowie

Sensorium_artlab to miejsce, gdzie nowoczesne technologie spotykają się z artystyczną ekspresją, tworząc przestrzeń dla nowych praktyk naukowych i artystycznych. Dzięki współpracy z AGH i Fundacją Nówka Sztuka, galeria będzie prezentować projekty, które skłonią do refleksji, inspirując do poszukiwań i zrozumienia technokulturowej rzeczywistości. To odpowiedź na potrzeby konsumentów kultury, zainteresowanych najnowszymi trendami w sztuce, które często wydają się hermetyczne i trudne do zrozumienia.