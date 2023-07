Małopolska policja szuka kandydatów na nowych funkcjonariuszy. Jakie zarobki proponują? Aleksandra Łabędź

Tylko od początku bieżącego roku do służby w małopolskiej policji przyjęto 106 osób, w tym 27 kobiet. - Służba w policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi - zapraszają małopolscy funkcjonariusze. Co oferuje policja i ile można zarobić?