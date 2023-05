Chcesz trafić do aresztu i pobierać za to pensję? Placówka przy ul. Montelupich szuka lekarzy i innych pracowników

17 tys. zł pensji dla dyrektora

O etat w Służbie Więziennej można ubiegać posiadając co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmowane są osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

"Trzynastka", nagroda jubileuszowa, mieszkanie

Pensję na start w Służbie Więziennej to ok. 4312,49 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4073,49 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia. Do tego dochodzi nagroda roczna tzw. "trzynastka", a także nagrody uznaniowe. Po 20 latach służby jest nagroda jubileuszowa w wysokości 75-proc. pensji. Pracownicy mają prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej. Jest też dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny.