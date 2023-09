Krynica Forum 2023. Polska umacnia współpracę z Koreą Południową. Kupujemy samoloty i czołgi, korzystamy z nowych technologii

14 września prezydent RP Andrzej Duda i premier Korei Południowej Han Duck-soo uroczyście zainaugurowali Forum Koreańsko-Polskie, będące integralną częścią trzydniowej konferencji Krynica Forum 2023. W spotkaniach dotyczących współpracy Polski i Korei Południowej biorą udział polscy i koreańscy ministrowie, liczna delegacja biznesowa oraz eksperci. Dyskusje dotyczą m.in. współpracy w obszarze zbrojeń, bowiem to z Korei Południowej trafiają do Polski pierwsze zamówione samoloty bojowe FA-50, czołgi K2, armatohaubice K9 i wyrzutnie Chunmoo.

- Z wielką przyjemnością brałem udział w otwarciu Krynica Forum 2023, a dziś tego fragmentu wydarzenia jakim jest Forum Koreańsko-Polskie. W gronie przedstawicieli polityki i biznesu spotykamy się tu, aby kontynuować debatę na tematy ważne w relacjach polsko-koreańskich - mówił prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił, że Korea Południowa jest dla Polski drugim partnerem handlowym i trzecim rynkiem eksportowym w Azji. Z wstępnych danych z 2022 roku wynika, że obroty handlowe pomiędzy oboma państwami osiągnęły rekordową wartość 10 mld dolarów, rosnąc o 10 proc. w porównaniu do 2021 roku. Korea Południowa jest pierwszym inwestorem azjatyckim w Polsce. Na naszym rynku działa ponad 550 południowokoreańskich firm, w tym największe korporacje, takie jak LG, Samsung, czy Hyundai. Wartość bezpośrednich inwestycji koreańskich w Polsce na koniec 2021 roku wyniosła 4,5 mld dolarów, w porównaniu do 3,9 mld dolarów w 2020 roku.

- W dzisiejszej bardzo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej na świecie, bardziej niż kiedykolwiek istotna jest wspólnota wartości, przywiązanie do demokracji, rządów prawa, a także przestrzeganie norm prawa międzynarodowego. To co łączy nasze narody, to właśnie głębokie przywiązanie do wartości i zasad. Polska postrzega Koreę jako państwo podobnie myślące w tym zakresie, jako partnera stabilnego i wiarygodnego - zaznaczył prezydent Andrzej Duda. - Jestem zbudowany rozwojem naszej współpracy w zakresie przemysłu obronnego. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem produkcji przemysłu obronnego Korei. Podpisaliśmy umowy na dostawy samolotów FA-50, wyrzutni K239 Chunmoo, czołgów K2 oraz armatohaubic K9. Cześć czołgów zostanie wyprodukowanych w polskich zakładach - dodał.

Premier Korei Południowej Han Duck-soo przyznał, że stosunki między jego krajem a Polską umacniają się i mogą owocować rosnącą współpracą nie tylko w dziedzinie obronności, ale także produkcji, przemysłu, wysokich technologii, infrastruktury, wspólnej odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

- W przypadku obronności mamy do dyspozycji wysokiej klasy technologie, które możemy szybko dostarczyć - podkreślił premier Han Duck-soo. - Liczymy na współpracę w różnych obszarach, takich jak produkcja lokalna, ale także badania, rozwój i eksport produktów obronnych, co ma przyczynić się do wzmocnienia naszych zdolności obronnych - dodał. W Forum Koreańsko-Polskim bierze udział ok. 100-osobowa delegacja z Korei pod przewodnictwem premiera Han Duck-soo, z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli polityki i biznesu. Stronę polską reprezentują m.in. ministrowie Jacek Sasin, Andrzej Adamczyk i Jadwiga Emilewicz. Program Forum Koreańsko-Polskiego został opracowany przy ścisłej współpracy organizatorów Forum ze stroną koreańską. Forum rozpoczęło się od uroczystego otwarcia z przemówieniami prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Korei Han Duck-soo. Następnie zaplanowano panele tematyczne poświęcone handlowi, inwestycjom i łańcuchom dostaw, energetyce jądrowej, współpracy w zakresie transportu, infrastruktury i odbudowy Ukrainy oraz współpracy przemysłu obronnego.

Przypomnijmy, że podpisane przez Polskę kontrakty na zakup koreańskich czołgów K2, armatohaubic K9, samolotów FA-50 i wyrzutni Chunmoo to jedne z najważniejszych i największych polskich zamówień obronnych w ostatnich latach.

Docelowo MON chce wyposażyć polską armię w 1000 koreańskich czołgów. Część z nich ma być budowana w Polsce. Pierwsze 10 sztuk przypłynęło do kraju jeszcze w grudniu 2022, a więc 5 miesięcy od podpisania umowy. Kolejne 12 w następnych transportach w 2023 roku. Do 2025 roku Polska ma mieć na stanie 180 koreańskich czołgów K2. Czołg K2 Black Panther jest uzbrojony w gładkolufową armatę 120 mm i waży 55 ton. Załoga składa się z trzech osób (dowódcy, działonowego i kierowcy).

FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowokoreańską firmę Korea Aerospace Industries. Polska zamówiła w 2022 roku 48 jego egzemplarzy. Pierwsze dwie maszyny dotarły do Polski w lipcu. Kolejna dostawa odbyła się w sierpniu, w Warszawie wylądowały kolejne dwa samoloty FA-50. W sumie do Polski ma trafić też 672 armatohaubic K9. Dostawy 212 armatohaubic zaplanowano na lata 2022–2026. Pierwsze 24 koreańskie haubice trafiły do polskiej armii w grudniu 2022 r. W tym roku polskie wojsko ma otrzymać z Korei ponad 40 haubic K9.

Do Polski dotarła też już pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo. Uzbrojenie zostało osadzone na polskiej ciężarówce Jelcz. Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze w tym roku Wojsko Polskie ma otrzymać 17 wyrzutni. K239 Chunmoo to system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (K-MRLS) zdolny do wystrzeliwania różnych pocisków rakietowych. Wyrzutnia wyposażona jest w dwa zasobniki, które mogą pomieścić rakiety kilku typów. Ten element uzbrojenia ma zdolności rażenia podobną do produkowanych przez Stany Zjednoczone wyrzutni HIMARS, które Polska także zakupiła. Dostawy wyrzutni Chunmoo są realizowane na mocy umowy wartej 3,55 mld dolarów netto, która obejmuje także pakiet logistyczny, szkoleniowy, zapas amunicji, wsparcie serwisowe oraz transfer technologii. W przypadku samolotów FA-50 przedmiotem pierwszej umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Korean Aerospace Industries, jest dostawa 12 tego typu lekkich myśliwców w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość umowy wynosi ok. 705 mln USD netto, a dostawy wszystkich elementów zostaną zrealizowane do końca 2025 r., z czego wszystkie samoloty mają trafić do Polski do końca 2023 r.

Przedmiotem drugiej umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Korean Aerospace Industries, jest dostawa 36 lekkich samolotów bojowych FA-50PL wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość umowy wynosi ok. 2,3 mld USD netto, a dostawy samolotów, które zostaną skonfigurowane zgodnie z dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez polskie Siły Powietrzne, rozpoczną się w 2025 r. i zostaną zrealizowane do końca 2028 r. W przypadku czołgów K2 umowę o wartości 3,37 mld USD netto, zawarto z Hyundai Rotem. Jej przedmiotem jest dostawa 180 czołgów K2 w latach 2022-2025. Na 2,4 mld USD netto opiewa natomiast umowa zawarta z Hanwha Defense, dotycząca pozyskania przez Polskę łącznie 212 haubic samobieżnych rodziny K9, w wersji K9A1. Dostawy zaplanowano na lata 2022-2026.

Krynica Forum 2023 to spotkanie liderów ze świata polityki i biznesu. Program Forum obejmuje ponad sto paneli dyskusyjnych, spotkania, wywiady, wydarzenia artystyczne i kulturalne zaplanowane na 8 scenach. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie. W Forum bierze udział Marszałek Witold Kozłowski i inni przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, a także władze Krakowa.

Honorowy patronat nad Krynica Forum 2023 objął prezydent RP Andrzej Duda, który będzie obecny przez dwa pierwsze dni konferencji. W programie Krynica Forum 2023 nie brakuje panelistów o międzynarodowej renomie. Wśród nich znajdują się wybitni naukowcy, analitycy, wojskowi, liderzy opinii oraz osoby ze świata polityki międzynarodowej. Uczestnicy dyskutują na takie tematy, jak bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes i gospodarka, energetyka czy polityka klimatyczna.