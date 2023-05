Kraków. Znaleźli średniowieczny topór na ul. Szewskiej, przy dawnej bramie do miasta

Wcześniej w wykopach wykonanych na potrzeby inwestycji MPEC na ulicy Szewskiej - w rejonie, gdzie przecina ją alejka Plant - natknięto się na biegnące równolegle do siebie dwa mury. To pozostałości północnego i południowego muru szyi Bramy Szewskiej, niegdysiejszej jednej z głównych bram wiodących do Krakowa i części fortyfikacji miejskich.

Kolejnym znaleziskiem, w bardzo bliskiej odległości od muru południowego szyi bramy (którego znalezione partie badacze datują na XV wiek), okazała się nienaruszona warstwa ze średniowiecza. W jej obrębie badacze odkryli fragmenty naczynia ceramicznego i właśnie topór. Znaleziona w tym miejscu ceramika jest późnośredniowieczna (natomiast z innej części wykopu archeolodzy wydobyli fragmenty ceramiki późniejszej, XVII-wiecznej).

- Odkryty topór ma dość uniwersalną formę - to tak zwany topór z długą brodą. Występowały one mniej więcej od XIV wieku w górę, nawet do XVIII wieku. Natomiast na podstawie ceramiki, która zalegała w tej samej warstwie, znaleziony przez nas topór datujemy na późne średniowiecze, czyli prawdopodobnie XV, może początek XVI wieku - mówi nam prowadzący badania na ul. Szewskiej archeolog Michał Rutkowski. Dodaje też: - Dopóki nie odczyści się go z korozji - czym będą się zajmować specjaliści od konserwacji zabytków - i nie przebada, trudno coś więcej o nim powiedzieć. Z uwagi na stan zachowania, pokrycie warstwą korozji wprawdzie widać kształt topora, ale już nie ma dostępu do drobnych szczegółów, dzięki którym można by ocenić, do czego służył. Ten kształt równie dobrze może odpowiadać toporowi bojowemu, który służył do walki, jak i toporowi ciesielskiemu.