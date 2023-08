Nowe odkrycia archeologiczne w Tyńcu: złoty dukat jak współczesny dolar i kilkusetletnie mury

- Przed przystąpieniem do badań nie wiedzieliśmy, że ten mur się tu znajduje, chociaż w tym miejscu kilka lat temu podczas badań georadarowych zarejestrowaliśmy wyraźną anomalię. Jednak nie wiedzieliśmy wówczas, z czym tę anomalię wiązać, z jakim obiektem architektonicznym. Teraz ustaliliśmy, że to mur, a jego grubość jest zastanawiająca. Być może jest to mur obwodowy klasztoru z okresu późnego średniowieczu, ale by to potwierdzić jest jeszcze potrzebne jego dobadanie i interpretacja, którą zajmie się badaczka architektury Anna Bojęś-Białasik - mówi Monika Łyczak.