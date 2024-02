Niezwykłe odkrycia w Morawicy pod Krakowem. Tak wyglądało romańskie palatium

- To drugie piętro było prawdopodobnie o konstrukcji bardziej ażurowej. Miało zapewne liczne okna o kształcie biforium (to arkadowe okno podzielone na dwie części kolumienką - red.), a więc było to tzw. piano nobile, czyli piętro reprezentacyjne. Do wieku XVI uległo tak znacznemu zniszczeniu, że musiano je odbudować, już z cegły. Wyburzono także ciasne i niewygodne schody, a dobudowano nowe na zewnątrz, od strony dziedzińca - tłumaczy Maria Bicz-Suknarowska.