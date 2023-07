Kraków. Sklepy second hand - instrukcja obsługi jak kupować tanie ubrania

Zakupy przez internet niewątpliwie ułatwiły wielu osobom życie. Jedno szybkie wyszukanie pokaże, gdzie dokładnie można dostać produkt, a po kilku kliknięciach może on już być w drodze do klienta. Jest to szybkie i proste, ale też wiąże się z wieloma konsekwencjami dla środowiska, a także naszego portfela. Dlatego właśnie second handy, przez niektórych nazywane lumpeksami, od kilku lat przeżywają renesans. Dzięki nim kupowanie nowych elementów garderoby może być tanie i przyjazne środowisku.

Poszukiwanie skarbów w lumpeksach w Krakowie

Do zakupów z drugiej ręki trzeba mieć jednak znacznie więcej cierpliwości. Wymarzone produkty nie wpadną prosto w ręce. Idealna bluzka może mieć już na sobie plamę, świetne markowe spodnie mogą okazać się za małe, a piękna sukienka może mieć urwany suwak. Czy mimo tego warto poszukiwać czegoś ciekawego? W czasach gdy za nową sukienkę w sieciówce trzeba zapłacić powyżej stu złotych, cudza stara sukienka za dwadzieścia nie brzmi już tak źle. Poza tym lumpeksy mogą być prawdziwą kopalnią złota. Od markowych ubrań, przez nowe z metką, po odzież vintage. Przy odrobinie szczęścia da się tam znaleźć perełki.

Krakowskie lumpeksy

Niemal przed każdym second handem, rano przed otwarciem w dzień dostawy towaru, ustawia się kolejka przed wejściem. Stoją w niej osoby w różnym wieku, od młodzieży po seniorów, wszyscy gotowi na poszukiwania. Czy faktycznie znajdują coś ciekawego? To już pozostaje kwestią gustu. Wielu uzna większość towaru za niemodny czy może zbyt „babciny”, ale pomiędzy nimi trafiają się też przedmioty wpisujące się w aktualne trendy. W końcu mówi się, że moda powraca co dwadzieścia lat, a gdzie lepiej szukać ubrań sprzed dwóch dekad jak w lumpeksie. Poza używanymi rzeczami, dużo jest też towaru nowego z metką, najczęściej sprzed paru sezonów z sieciówek.

Gdzie w Krakowie? Ułanów 1

Zamenhofa 12

Długa 72

Do Wilgi 10

Św. Filipa

Limanowskiego 28

Kościuszki 19

Bronowicka 38

Długa 59

os. Drugiego Pułku Lotniczego 1c

Krakowska 9

Rynek Kleparski 4

Starowiślna 52

Wrocławska 26

Śląska 2

Na Szaniec 6

os. Złotej Jesieni 13

Elsnera 3

Mogilska 68

os. Józefa Strusia 62

Wrocławska 20

Kalwaryjska 25

Dobrego Pasterza 67

Osiedle Centrum D7

Krótka 5

Pędzichów 3

Krowoderska 79

Plac Imbramowski 183

Kobierzyńska 93

Nawojki 4

Józefa 9

Senatorska 26

i wiele innych...

Second handy w czasie inflacji

A jak wyglądają teraz lumpeksowe ceny? Wszystko zależy od konkretnego sklepu i dnia dostawy. W przypadku towaru wycenionego bluzki i koszule kosztują na ogół około 20 złotych, sukienki 30-40 złotych, a kurtki 50-80 złotych. W przypadku kupowania lżejszych produktów dużo bardziej opłacalne są sklepy z towarem na wagę. Tam ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych za kilogram, a kończą się około osiemdziesięciu. W dniach przed nową dostawą często pojawiają się promocje typu -30% albo -50% na cały asortyment. Wtedy ubrania potrafią kosztować grosze.

Produkty markowe, designerskie

Przeszukując przez tony ubrań nieznajomych marek i popularnych sieciówek, da się też trafić na towar o wyższej wartości. Choć bluzki Tommy Hilfiger, swetry Ralph Lauren czy jeansy z Levi’s udaje się znaleźć dosyć często, to z wyższej półki produktów raczej nie widać. Czasem się znajdą, jednak jest to nadal rzadkość. Poza tym trzeba pamiętać, że nie wszystko złoto, co się świeci. Podróbki bywają bardzo mylące. Na poszukiwania markowych bądź designerskich ubrań lepiej udać się do sklepów vintage czy komisów odzieży.

Zakupy z drugiej ręki przez internet

Dla tych, którzy nie mają czasu na szperanie w koszach i dokładne przeglądanie wieszaków, również jest szansa na znalezienie perełek z drugiej ręki. W internecie jest pełno platform, gdzie użytkownicy wystawiają swoje rzeczy i szukają dla nich nowych właścicieli. Wiele ogłoszeń o sprzedaży ubrań używanych, a także nowych nienoszonych, można znaleźć przykładowo na OLX, Allegro, czy skierowanym konkretnie na sprzedaż ubrań i akcesoriów Vinted. W ostatnim czasie rośnie również popularność funkcji Market Place na Facebooku. Na tej platformie można również znaleźć lokalne

grupy, gdzie użytkownicy oddają swoje rzeczy za grosze. Przy zakupach przez internet trzeba jednak uważać na oszustów i należy się też liczyć z kosztami dostawy.

Porady dla początkujących

Przy planowaniu zakupów z drugiej ręki trzeba pamiętać, że w tygodniu lumpeksy otwarte są najczęściej do godziny 17:00, czasem do 18:00, a w sobotę nawet krócej. Warto także przygotować sobie gotówkę, gdyż nie wszędzie jeszcze możliwa jest płatność kartą. Dodatkowo należy się ubrać wygodnie i ustroić w cierpliwość, ponieważ dokładne przeglądanie wieszaków może być bardzo czasochłonne. Jeśli chodzi o ceny, najniższe będą one dzień przed dostawą towaru. Jednak najlepszy wybór, jak i prawdopodobnie najwiecej osób w sklepie, będzie w dniu dostawy. Wirus ASF wykryty w kolejnym województwie!