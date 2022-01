Kraków. Sąd po stronie właściciela restauracji, który serwował posiłki przy stolikach. Sanepid zapłaci mu teraz ponad 4 tys. złotych Artur Drożdżak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył sprawę restauratora, któremu sanepid wymierzył karę 30 tys. zł za to, że wbrew zakazom serwował klientom posiłki przy stolikach, a nie na wynos. Teraz przedsiębiorca dostanie od sanepidu 4300 zł za koszty postępowania. Zdaniem WSA nie było podstaw prawnych do nałożenia kar na mężczyznę. Sąd uznał, że tryb wprowadzenia tych konkretnych przepisów dot. walki z pandemią "doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych w zakresie praw i wolności". Wyrok jest prawomocny.