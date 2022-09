Kraków. Nie będzie wystawy klocków w forcie "Tonie". Przedsiębiorca nie dogadał się z miastem. Jaki los czeka zabytek?

Gdy pisaliśmy o sprawie w grudniu ub. r., firma produkująca zabawki dla dzieci informowała jedynie, że jest zainteresowana jednym z fortów Twierdzy Kraków, jednak co do tego, który miałby to być fort oraz za ile przedsiębiorstwo gotowe byłoby go kupić, prezes firmy nie chciał zdradzać, gdyż rozmowy z miastem trwały.

Nieco bardziej otwarty był w kwestii tego, jakie plany co do zagospodarowania zabytku ma firma. Jak mogliśmy usłyszeć, w forcie miała stanąć stała ekspozycja pn. "Wielka Kolekcja Historyczna" czy ekspozycja opowiadająca historię Fortu nr 44 "Tonie".