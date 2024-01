Kraków. Miasto wyprzedaje Wesołą? Przetarg na budynek za 16 mln zł

Przetarg na Wesołej w Krakowie

To pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o pow. 0,8279 ha, zabudowanej budynkiem pod adresem ul. Śniadeckich nr 5, o powierzchni użytkowej 2258 m2. Cena wywoławcza wynosi: 16 000 000 zł netto. Wadium wynosi: 1 600 000 zł. To spore kwoty. Kto będzie w stanie ponieść taki wydatek. Albo bogata osoba prywatna, albo deweloperzy. A to w sumie kilka budynków pod jednym adresem połączonych ze sobą.

Współczesne zdjęcia z lotu ptaka i archiwalne fotografie dokumentujące historię dzielnicy i pionierskich odkryć, które weszły do kanonu zarówno polskiej, jak i światowej medycyny. To wystawa „Wesoła…

A co czytaliśmy w komunikacie magistratu o Wesołej w listopadzie 2023 roku?

Co się dzieje na Wesołej przy Kopernika?

Wcześniej ARMK próbował nająć budynki przy Kopernika, nie udało się, więc zostały zburzone. Na Wesołej są organizowane wydarzenia kulturalne, coś się tam dzieje, ale mieszkańcy chcieliby, by ten teren żył na co dzień, by pojawiły się tam place zabaw, kawiarnie, sklepiki, punkty usługowe. I finalnie by Wesoła połączyła się z Parkiem Kolejowym, który ma powstać pod nowymi estakadami kolejowymi biegnącymi wzdłuż ulicy Blich.