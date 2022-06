Kraków. Gdzie dobrze zjeść i wypocząć na świeżym powietrzu. Sprawdź TOP 9 food parków w mieście

Na pierwszy punkt wybraliśmy Arenę Garden Street Food Market. Arena Garden Street Food to ponad 20 różnych ofert z fast foodami. Zaczynając od lodów przez sushi, a kończąc na burgerach nawet największe i najbardziej wymagające apetyty z pewnością zostaną tutaj zaspokojone. Ten food truck park, który znajduje się na ul. Stanisława Lema 7, latem cieszy się ogromną popularnością. Bez wątpienia jest to jedno z najlepszych miejsc w Krakowie na spędzenie leniwego popołudnia. Ogromny wybór jedzenia to nie wszystko. Arena Graden Street Food Market to także miejsce, gdzie latem odbywają się koncerty na żywo, a na najmłodszych czekają takie atrakcje jak dedykowane warsztaty czy dmuchane zamki.

Tropikalny klimat i smaczne jedzenie w Krakowie? Oczywiście! To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Piasek, palmy i ogromny wybór jedzenia-te słowa wystarczą do szybkiego opisania kolejnego miejsca, które pojawiło się w tym zestawieniu. Jako drugi na liście top 9 food parków pojawił się Bezogródek Tropical Spot. To miejsce należy do najpopularniejszych parków food truck w Krakowie. Ul. Focha 41 to nowa lokalizacja. Do tej pory park znajdował się na Cichym Kąciku. Teraz razem z nową lokalizacją pojawił się nowy wystrój, dzięki któremu można poczuć się jak na wakacjach, a dodatkowo smacznie zjeść. Co tu dużo pisać. Trzeba samemu to zobaczyć.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Hala Forum. To miejsce inne niż wszystkie. Poza food truckami, które serwują różnorodne jedzenie, hala oferuje restauracje i kawiarnie znajdujące się w środku. Resto 22 by Tesone czy Akuma Sushi and Ramen to tylko przedsmak tego, co można znaleźć w tym miejscu. Miłośnicy mocnych wrażeń po dobrym jedzeniu mogą wybrać się na lot balonem lub przejażdżkę diabelskim młynem. Dla tych, którzy wolą pozostać na ziemi Hala Forum oferuje opcję spaceru wzdłuż Wisły.

To miejsce położone po drugiej stronie Krakowa, czyli w Nowej Hucie. Tam również na wszystkich miłośników dobrego jedzenia czekają różnorodne food trucki. Huta Wita Food Truck to doskonałe miejsce dla osób, które lubią spacerować w otoczeniu natury. Ten food truck park położny jest nad Zalewem Nowohuckim. Po odwiedzeniu Food Parku można wybrać się na spokojny spacer wokół zalewu lub skorzystać z tężni solankowej, która znajduje się tuż obok.

Jako kolejny w zestawieniu pojawił się food truck park NaBagry. W tym miejscu można nie tylko dobrze zjeść. Kolorowe ławki i kwiatowe alejki sprawiają, że nawet w Krakowie można poczuć zwrotnikowy morski klimat. Dodatkowo wokół food parku znajduje się kąpielisko i piaszczysta plaża. To miejsce oferuje także zaciszne zakątki w otoczeniu drzew, które latem są doskonałym miejscem na złapanie trochę cienia. Wystarczy wybrać się NaBagry i poczuć się jak na Hawajach.

Ogromna przestrzeń — to z pewnością wyróżnia to miejsce. Plac zabaw dla dzieci, piłkarzyki, czy bilard to tylko nieliczne atrakcje jakie oferuje Chillout Zone Ruczaj. Jak sami chwalą się na swojej stronie “Chillout Zone Ruczaj to miejsce na mapie Krakowa, które łączy w sobie zamiłowanie do pysznego jedzenia, oraz kreatywne spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną”. Nowo powstały food park jest doskonałym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi, które mieszkają w okolicach Ruczaju. Jak wiadomo jest to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Krakowa, dlatego może okazać się doskonałym miejscem dla mieszkańców na chwile relaksu.

To kolejny punkt na mapie Krakowa gdzie można dobrze zjeść i wypocząć. Co wyróżnia to miejsce? Z pewnością to, że jest ono przyjazne dla zwierząt. Pod miejscowymi food truckami znajdują się miski z wodą dla pupili, które zdecydowanie ułatwiają spacerowanie w upalne dni. Niedaleko food parków znajdują się Łąki Nowohuckie oraz Nowohuckie Centrum Kultury, dlatego wybierając się w to miejsce możesz zaplanować sobie całe popołudnie.

To miejsce ulokowane pomiędzy drzewami Parku Bednarskiego. Park zdecydowanie wyróżnia się jednymi z najlepszych burgerów w Krakowie. Dlatego fani burgerowych nowinek zaspokoją tam swoje kubki smakowe. Dodatkowo jeśli przyjedziesz samochodem nie musisz martwić się o miejsce parkingowe. Plac oferuje darmowy parking zaraz obok punktu gastronomicznego. To też kolejne miejsce gdzie w razie złej pogody można skorzystać z zamkniętego namiotu.

To już ostatnie miejsce na naszej liście najlepszych Krakowskich food parków. W tym miejscu poza foodtruckowym jedzeniem oraz leżakami można oglądać najważniejsze eventy sportowe. Popołudniowe transmisje najważniejszych meczów gromadzą ogromne grupy kibiców. Niezwykły klimat sportowy i smaczne jedzenie? Gwarantowane!