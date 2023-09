W Krakowie wystartowała rekordowa liczba uczestników Poland Business Run, w tym także mnóstwo dzieci. Realna pomoc dla 94 osób

Poland Business Run 2023 tak jak w ubiegłym roku odbył się w Krakowie oraz w formule wirtualnej. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał dystans biegu w słusznej sprawie – by pomóc osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii.

W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć całe wydarzenie w Krakowie o piknik w Parku Jordana, koncert, a także biegi i atrakcje dla dzieci.

Co roku dołączają do nas kolejni biegacze, angażując swoje rodziny do kibicowania. Dlatego, chcieliśmy dać możliwość realnego udziału w Poland Business Run 2023 również najmłodszym. I to był strzał w dziesiątkę – zainteresowanie biegiem dla dzieci było ogromne. Miejsca kończyły się bardzo szybko, pomimo, że biegi odbywały się w kilku turach, o różnych godzinach. – komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.