Kraków. Deweloper otrzymał decyzję z pozwoleniem na rozbiórkę Galerii Plaza. To także koniec działania punktu schronienia dla uchodźców

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie i masowym pojawieniu się uchodźców w Polsce, deweloper Strabag Real Estate podjął decyzję o przeznaczeniu części galerii na pomoc osobom uciekającym przed wojną poprzez wykorzystanie jej jako tymczasowego punktu schronienia dla uchodźców.

Z końcem lipca została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku, jednak nie jest jeszcze ona prawomocna. Dopiero w momencie otrzymania prawomocnego pozwolenia będziemy mogli stworzyć harmonogram działań i podjąć decyzję o dalszych krokach. - wyjaśnia Maja Polubińska, Project Developer z firmy STRABAG Real Estate

Punkt tymczasowego schronienia dla uchodźców zakończył działalność w Plazie z dniem 29 lipca. Osoby, które przebywały do tej pory w budynku, zostały przeniesione do innych centrów pobytowych zapewnianych przez miasto. Aktualnie w galerii działa jeszcze "Szafa dobra" , która w tym miejscu będzie rozdawać odzież do końca sierpnia. Również wydawanie posiłków na parkingu - zapewnione przez World Central Kitchen - będzie odbywać się do końca sierpnia.