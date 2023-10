Kawalerka droższa nawet o 21 proc. Na co jeszcze muszą przygotować się studenci? Przeczytajcie

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przyjrzeli się cenom wynajmu przez studentów różnych rodzajów nieruchomości. Wnioski nie są dobre: jest znacznie drożej niż rok temu, kiedy to rankomat.pl przygotował podobne zestawienie. Nadal można znaleźć tanie zakwaterowanie, co zależy od miejsca studiowania, metrażu, współdzielenia przestrzeni mieszkalnej i kilku innych czynników.

Studiowanie plus mieszkanie w kawalerce to opcja dla najzamożniejszych studentów. Rozrzut cenowy jest gigantyczny, szczególnie kiedy porównamy Warszawę do pozostałych miast akademickich. W stolicy Polski średnia cena wynajmu kawalerki (tylko czynsz, bez mediów) to 3228 zł, a w Toruniu 1178 zł – to dane z portalu gethome.pl. Oprócz Warszawy najdroższymi miastami uniwersyteckimi pod względem średnich cen kawalerek są Wrocław (2421 zł), Kraków i Gdańsk (nieco ponad 2600 zł miesięcznie).

Studenci mogą wynająć też pokój w mieszkaniu. Jest to tańsza tańszą niż najem kawalerki, ale dającą więcej prywatności niż akademik. Ceny takiego wariantu zakwaterowania znowu zależą od miasta oraz od odległości od centrum czy standardu wykończenia mieszkania. Najdroższy jest Kraków (średnio 1950 zł za pokój w mieszkaniu), a najtańszy Lublin (550 zł). Niespodziewanie niskie stawki za wynajem pokoju w roku akademickim 2023/24 ma Gdańsk (1250 zł), a wysokie Łódź (1450 zł).