Jak wojna w Ukrainie uderza w biznes w Małopolsce. Szaleństwo kosztów, spadek sprzedaży, plany redukcji pracowników. Które branże cierpią? Zbigniew Bartuś

Wojna w Ukrainie poważnie wpływa na co czwartą firmę w Małopolsce działającą w handlu detalicznym oraz co piątą w budownictwie, co szóstą w usługach i co siódmą w przetwórstwie przemysłowym. Ponad 16 procent przedsiębiorców budowlanych w naszym regionie przyznaje, że skutki rosyjskiej napaści na sąsiedni kraj są tak dotkliwe, iż zagrażają stabilności ich firmy – wynika z badań przeprowadzonych przez GUS w lipcu 2022, a więc w piątym miesiącu ukraińskiego dramatu. Najczęściej wskazywanym przez małopolskie firmy skutkiem wojny jest gigantyczny wzrost kosztów – skarży się nań aż 90 procent kupców i 87 procent budowlańców. Zakłócenia w łańcuchach dostaw i związane z tym braki surowców i komponentów oraz towarów wskazało ok. 57 procent przedsiębiorców w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Firmom coraz bardziej doskwiera też spadek sprzedaży i przychodów, co przy rosnących kosztach wywołuje silne obawy o zachowanie rentowności biznesu.