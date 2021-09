Jak napisać scenariusz? A jak dobry reportaż? W październiku rusza Szkoła Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Październik rozpocznie się od dwudniowych weekendowych warsztatów scenariuszowych z Mateuszem Pacewiczem, autorem scenariusza do nominowanego do Oscara Bożego Ciała, a także jednym z najmłodszych scenarzystów zaproszonych do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Warsztaty będą okazją do rozmowy między innymi o tym, jaki jest przepis na oryginalny scenariusz filmowy, jak sprawić, aby pomysł przerodził się w pełnokrwistą fabułę, jak pisać bohaterów oraz dialogi, a przede wszystkim – jak się do tego wszystkiego zabrać. Zajęcia odbędą się w ramach Festiwalu Conrada i filmowo-literackiego pasma Word2Picture w dniach 23–24 października.

Natomiast w listopadzie Szkoła Pisania KMLU zaprasza na warsztaty organizowane wspólnie z kultowym kwartalnikiem „Przekrój”. Tematem będą nieoczywiste formy literackie: to, co niszowe i co nie poddaje się łatwemu zaszufladkowaniu. Redaktorzy Marcin Orliński i Łukasz Kaniewski pokażą uczestnikom, że w literaturze ważna jest forma i styl. Umowne okażą się podziały na formę i treść, naukę i literaturę, a nawet liczby i litery. Zajęcia odbędą się 13 listopada w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.