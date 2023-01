XIV Dni Komedii dell’Arte od 20 do 26 lutego w Krakowie. Uczta dla miłośników szesnastowiecznego teatru rodem z Włoch

Podczas XIV Dni Komedii dell’Arte zobaczymy spektakle teatralne stworzone według wszelkich prawideł tego gatunku. Tym razem będą to sztuki „Sąsiadka” oraz „Oberża pod złamanym groszem”. Obydwa spektakle, w wykonaniu Trupy Komedianty, będzie można obejrzeć w Teatrze Praska 52 – „Sąsiadkę” 24 i 25 lutego o godz. 18, a „Oberżę pod Złamanym Groszem” 26 lutego, o godz. 18.

Główną postacią, wokół której skupiona jest akcja pierwszej z nich, to Signora Flaminii – podupadła finansowo wdówka, która wprowadza się do małego miasteczka. To tytułowa sąsiadka polująca na nowego, bogatego męża. Wokół niej krąży Pedrolino, jej zaufany sługa, powiernik i chłopiec do bicia. Traf chce, iż zajmują mieszkanie dokładnie pomiędzy domami dwóch bogatych starców: Pantalone i Dottore. Ci z kolei są owdowiałymi ojcami dwójki młodych zakochanych. Losy postaci krzyżują się coraz bardziej, zapętlając intrygę.