Emaus w Krakowie i lista rzeczy zakazanych, których nie kupimy na jarmarku. Jaki będzie tegoroczny odpust?

Jak już pisaliśmy, w tym roku na emausowych stoiskach krakowianie nie znajdą - podobnie jak w zeszłorocznej odsłonie odpustu - figurek Żyda z pieniążkiem. Zabronione jest także handlowanie towarami naruszającymi dobre obyczaje, obrażającymi uczucia religijne, rasowe oraz utrwalające negatywne stereotypy – narodowościowe, religijne i światopoglądowe. W tegorocznym regulaminie znalazł się dodatkowo zapis zabraniający handlu zabawkami – atrapami broni.

Krakowskie Forum Kultury, które od dwóch lat jest organizatorem wydarzenia, proponuje natomiast program artystyczny.

"Organizatorzy zapraszają nie tylko do kupna piernikowych serc i drewnianych zabawek, ale również do zapoznania się z ciekawą wystawą fotografii prezentującą, jak Emaus obchodzili nasi pradziadkowie" - zapowiada Krakowskie Forum Kultury. Wspomnianą wystawę będzie można oglądać od godz. 9.00 do 17.00 wzdłuż trasy odpustu.