Kina studyjne zafundują krakowianom prawdziwy powrót do przeszłości

Opowieści o pasji w kinie Kijów

Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego - przeglądu filmów krótkometrażowych i dokumentalnych oraz animowanych, jednego z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie - opowie o hitach tegorocznej edycji festiwalu. 64. edycja odbędzie się w Krakowie od 26 maja do 2 czerwca w kinach oraz od 31 maja do 16 czerwca online. Podczas Nocy Kin Studyjnych równolegle na czterech ekranach przedstawione zostaną wybitne filmy dokumentalne, docenione przez jury i widzów podczas ostatnich edycji festiwalu: "Pieśni ziemi ", "Ula", "Katedra", "Polański, Horowitz. Hometown".

- Są to filmy nagrodzone na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Dwa z nich to wyznania miłości do rodziców i do natury: „Pieśni ziemi” oraz wyznanie miłości do miasta - „Hometown". Dwa kolejne mówią o pasji: "Katedra" o pasji budowania katedry, natomiast "Ula" opowiada o pasja genialnej wokalistki Urszuli Dudziak. Te filmy wyróżniają się również tym, że powstały z archiwaliów telewizyjnych i prywatnych. To bardzo ciekawe kino dokumentalne – mówi Krzysztof Gierat.