Kraków. Teatralne warsztaty dla seniorów w KTO. Bezpłatny kurs zakończy się spektaklem

Chcemy zaprosić do wspólnych działań wokół teatru dokumentalnego i społecznego krakowskich seniorów w ramach cyklu „KTO? Senior!” - ogłosił Teatr KTO, którego nowa siedziba mieści się przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie.

Planowane jest utworzenie dwóch grup senioralnych, z których jedna zajmie się teatrem rozrywkowym, o komediowym i muzycznym charakterze, druga zaś teatrem dramatycznym. Seniorzy uczestniczyć będą w cotygodniowych spotkaniach, podczas których zapoznawać się będą z zagadnieniami pracy nad spektaklem, ćwiczyć będą swoją dykcję, ruch sceniczny i pracę nad rolą.

Finałowe pokazy planujemy uczynić miejscem wymiany doświadczeń międzypokoleniowych i zaprosić na nie dzieci i młodzież ze szkół - dodaje teatr.

Warsztaty będą się odbywać we wtorki i potrwają od października 2022 do czerwca 2023 roku. Godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji grupy. Do udziału zaproszone są osoby powyżej 60 roku życia. Warsztaty są bezpłatne. Chętni mogą zgłaszać się wraz z krótką informacją o sobie na adres e-mail: [email protected]