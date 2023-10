W Krakowie nie może być inaczej: Noc Poezji potrwa cały weekend

W roku wyjątkowym dla Krakowskiej poezji, ze względu na stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej i 80. urodzin Ryszarda Krynickiego tegoroczna edycja Nocy Poezji będzie miała szczególny wymiar.

"Od 6 do 8 października ciszy w poezji będziemy doświadczać w najróżniejszych formach – przed nami: spotkania poetyckie, dyskusje z twórcami, wernisaż jednego wiersza, wiersze w słoiku, spacery literackie, promocje książek poetyckich, czy wreszcie finał konkursu na miniaturę dźwiękową inspirowaną twórczością Wisławy Szymborskiej" - zapowiadają organizatorzy.

Noc Poezji będzie również okazją do spotkania poetów różnych pokoleń, poetów polskich, litewskich i ukraińskich.

"To manifestacja partnerstwa i współpracy licznych instytucji i podmiotów tworzących poetycki Kraków. To także okazja do spotkania z poezją tłumaczoną na polski język migowy oraz przypomnienia o 10. rocznicy nadania Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.