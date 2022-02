Hilton wierzy w rozwój lotniska w Krakowie-Balicach. Pod koniec marca otworzy nowy hotel w jego sąsiedztwie. „Nawet 12 milionów podróżnych”

Ceny mieszczą się tu wszędzie między 220 a 250 zł za nocleg, z wyjątkiem Hilton Gardenn Inn, gdzie podobnie jak przy Konopnickiej w Krakowie przekraczają 480 zł; owe 220 złotych to stawka zbliżona do oferowanej przez hotele sieci Hampton by Hilton – m.in. w Krakowie przy ul. Dąbskiej (209 zł za podstawową dwójkę) i w Oświęcimiu (227 zł za dwójkę lub pokój queen). Nowy obiekt zaostrzy więc mocno konkurencję, przynajmmniej w pierwszych latach, dopóki ruch na krakowskim lotnisku nie wróci do poziomów znanych sprzed pandemii.

W rekordowym 2019 roku Kraków Airport obsłużył ponad 8,4 mln pasażerów, w dramatycznym, pełnym lockdownów i zakazów podróżowania – 2,59 mln, a w 2021 – niespełna 3,1 mln. Prognozy na 2022 r. sięgają 5 mln. Litewski inwestor, który wybudował wcześniej kilkanaście obiektów w Polsce, Rumunii, Estonii, na Litwie i Łotwie, zakłada – zgodnie z planem rozwoju krakowskiego lotniska - stałą odbudowę ruchu i dojście do 12 mln podróżnych za 14 lat.