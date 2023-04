Majówka: ceny hoteli i najpopularniejsze kierunki. Kraków wysoko i... stosunkowo tani

Rosnące zainteresowanie majówką

W porównaniu do poprzednich lat zainteresowanie majówką jest wyjątkowo duże. 25 proc. wszystkich wyszukiwań w pierwszej połowie kwietnia dotyczyło właśnie długiego majowego weekendu. Tych w analogicznym okresie 2022 roku było 19 proc., a w przedpandemicznym 2019 roku – 22 proc. Nic dziwnego, ponieważ 1 i 3 maja wypadają wyjątkowo dogodnie. Liczba wyszukiwań przekłada się także na rezerwacje. Tych – mimo wzrostu cen – jest już o blisko 30% więcej niż w analogicznym momencie rok temu. Wciąż nie udało się jednak pobić wyników z 2019 roku.

Jest drożej…

Według danych Travelist.pl średnia cena noclegu w hotelu w okresie majówki wynosi w tym roku 576 zł, podczas gdy rok temu było to 473 zł, a w 2019 roku 376 zł. Na największy wydatek muszą nastawić się ci, którzy weekend chcieliby spędzić w rejonie popularnych polskich jezior – tam średnia cena za noc dla dwóch osób w pokoju hotelowym wynosi 676 zł. Nieco tańsze jest południe polski – średnia cena za pokój hotelowy w górach to 643 zł, z kolei urlop nad morzem to wydatek rzędu 619 zł za noc dla 2 osób.