Eko Targ pod Krakowem. Z lokalnymi smakołykami - zakwasami, kiszonkami, przetworami, wypiekami

Na straganach był wielki wybór lokalnych produktów, zdrowych i smacznych.

Wystawcy oferowali pyszne zakwasy z marchwi, selera, buraków, przeróżne kiszone warzywa, przetwory z cukinii, pomidorów, papryki. Były też zupy, tarty, ciasta, wędliny, soki, kawa, zioła, miody, wina i sery. A do tego wyroby ceramiczne - miseczki, kubeczki, talerze, patery, doniczki oraz dziergane serwetki i łapacze snów. Była również biżuteria z "zaklętymi" w żywicy suszonymi kwiatami.

Eko Targ to także okazja do pozbycia się elektrośmieci, zepsutych urządzeń elektrycznych. Do gminnego kontenera mieszkańcy przynosili stare, zużyte komputery, mikrofalówki, była nawet zmywarka i inne urządzenia domowe, które już przestały pełnię swoje role. A do tego odbierano zużyte baterie. Za oddanie takich elektrośmieci można było uzyskać roślinę kwiatki do ogrodu lub do domu.

Poza tym były warsztaty dla dzieci z sadzenia kwiatów, które przeprowadzała firma - współtworząca targ ekologiczny. A dla ludzi z zacięciem artystycznym były warsztaty ceramiczne. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie hiszpańskiej delegacji, która uczestniczyła w programie Erasmus. Natomiast mieszkańcy Zabierzowa nie zrobili tłumu ekologicznym targu - mimo różnorodności na stoiskach i świetnej pogody.