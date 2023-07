Czy to koniec z wuzetkami w Krakowie i chaotyczną zabudową? Miasto już w niemal 80 procentach jest pokryte planami miejscowymi

Koniec z wuzetkami w Krakowie. Ale plany miejscowe też nie są idealne

Przy Muzeum Armii Krajowej deweloper wybudował drogę, która łączy ulice Wita Stwosza i Rakowicką. Dla urzędników do droga widmo - choć istnieje, to według dokumentów nie jest drogą. Urzędnicy nie mogą…

- Za chwilę Kraków rozwiąże problem wuzetkowy - przekonywał podczas debaty "Przestrzeń po krakowsku", zorganizowanej przez stowarzyszenie Lepszy Kraków i miesięcznik Architektura & Biznes.

Wuzetka to potoczne określenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie wuzetek deweloperzy mogą budować w zasadzie co chcą, i gdzie chcą. Taka zabudowa prowadzi do chaosu przestrzennego, także w Krakowie.

Dlatego radni ciągle powtarzają, że potrzeba uchwalania kolejnych planów miejscowych, które jasno wskazują, co i gdzie może powstać. Wówczas jest szansa, że dany obszar miasta będzie rozwijał się w sposób zrównoważony i poza betonem pojawią się tereny zielone, a prócz bloków szkoły i przedszkola.