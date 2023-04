2,7 mld euro z Unii Europejskiej na rozwój Małopolski do 2027 roku. Na co wydamy pieniądze?

- Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w możliwie największym stopniu odpowiada na potrzeby rozwojowe regionu, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne siedem lat. Blisko 2,7 mld euro to realne wsparcie rozwoju naszego regionu - podkreśla marszałek małopolski Witold Kozłowski.

Pieniądze na na badania i rozwój

Znaczne wsparcie na ekologię i walkę ze smogiem

Kontynuacja transportowej rewolucji

- Mieszkańcy coraz częściej zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przesiadają się na proekologiczne środki transportu. Korzyści z takiej zmiany odczuwają zarówno pasażerowie, bo zwiększa się komfort podróżowania, jak i gminy, bo dzięki np. wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne obniżają koszty transportu, a nowe węzły, parkingi i obwodnice wyprowadzą ruch z centrów miast - wyliczają w Urzędzie Marszałkowskim.

Dofinansują usługi społeczne i nowe miejsca pracy

Są fundusze na Małopolską Giełdę Rolną

W ramach nowego unijnego rozdania jest też 211,3 mln euro na wsparcie projektów zwiększających wpływ wspólnot lokalnych na rozwój obszarów wiejskich. To środki między innymi na ochronę i opiekę nad zabytkami, budowę nowych tras rowerowych, rewitalizację miast i realizacje działań przyczyniających się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej.

W tym segmencie znajdą się też fundusze na wsparcie stworzenia Małopolskiej Giełdy Rolnej. Analizy wykazały, że optymalną lokalizacją dla centrum/giełdy rolnej jest Kraków. Wstępnie brany jest pod uwagę teren na północy Krakowa. Zdecydowano, że taka lokalizacja będzie najlepsza ze względu na to, by zapewnić jak najlepsze warunki odbiorcom, a w Krakowie jest ich najwięcej, to m.in. właściciele sklepów, restauratorzy. Plany są takie, by na terenie giełdy był wydzielony osobny plac z żywnością ekologiczną. Mają być też inne funkcje np. związane z pakowaniem i sortowaniem towarów.